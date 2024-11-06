Психолог Миллер: раздражение человека может быть связано с неудовлетворенностью в интимной жизни

Интимная жизнь влияет на ощущение счастья и благополучия, так как она связана с выработкой гормонов эндорфина и серотонина. Однако некоторые отношения способны привести к «дофаминовой яме». Об этом рассказала психолог и сексолог Александра Миллер в беседе с РИАМО .

По ее словам, состояние опустошенности вызывают мимолетные интрижки, а также «холодные» партнеры. Такие романы лишают организм гормональной подпитки.

«Если вы встречаете раздраженного руководителя, который выходит из себя, это может быть из-за неудовлетворенной потребности в близости. В случае, когда у такого руководителя налаживаются отношения дома или появляется партнер, обстановка на работе становится спокойнее», — добавила психолог.

Она также отметила, что полноценные отношения поддерживают высокий эмоциональный тонус. Кроме того, качественная интимная близость положительно влияет на самооценку.