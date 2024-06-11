Психолог Миллер рассказала, что мужчину без цели и мотивации можно назвать скуфом

Популярное в последнее время слово «скуф» подразумевает под собой мужчину без мотиваций и цели, с котором лучше не пытаться строить отношения. Об этом News.ru рассказала психолог, сексолог Александра Миллер.

По ее словам, такие мужчины полностью лишены амбиций и каких-то стремлений. Им ничего не хочется и ничего не нужно.

«Когда еще в начале отношений вялотекущий режим заметен, вы видите скучноватого парня, который в принципе готов разделить свой досуг с девушкой так, чтобы заказать пиццу и попить пиво, — дальше будет только хуже», — объяснила психолог.

Она добавила, что такой мужчина не преуспеет в карьере и его интерес к жизни вряд ли когда-нибудь поднимется с минимального уровня.