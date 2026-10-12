Психолог Миллер призвала полностью игнорировать сталкера и не вступать с ним в переговоры

Полный отказ от контакта и игнорирование преследователя — главное правило поведения при сталкинге. Об этом изданию NEWS.ru рассказала психолог Александра Миллер.

По ее словам, даже негативная реакция жертвы воспринимается сталкером как подтверждение собственной значимости. Эксперт рекомендовала один раз четко обозначить личные границы, потребовав прекратить любые попытки связи, после чего сохранять полное молчание, не вступая в переговоры и объяснения.

Также о преследовании необходимо рассказать близким, поскольку их осведомленность повышает уровень безопасности.

Миллер отметила, что ситуация осложняется, если сталкером становится бывший партнер. В таком случае преследование часто связано с психологической незавершенностью отношений и попыткой удержать связь либо доказать ошибку разрыва.