Психолог Миллер предложила заняться теннисом, чтобы побороть желание написать бывшему

Психолог Александра Миллер поделилась с « Абзацем » советами, как справиться с импульсом написать бывшему партнеру. Для преодоления этой проблемы полезно обратиться за помощью к специалисту, взять паузу в общении и постепенно изменить свои привычки.

По словам эксперта, многие люди действительно испытывают сильное желание вернуться к эмоциям, которые они испытывали в романе с экс-партнером, что не способствует началу новых отношений.

«Я рекомендую ломку переждать три месяца. Желательно даже полгода не общаться. Не разрешать ближнему окружению прокручивать эту ситуацию. Лучше все проработать с психологом, это будет конструктивно», — отметила Миллер.

Она также рекомендовала включить в режим дня спорт, правильное питание и игры, требующие концентрации внимания, например теннис. Это поможет нормализовать гормональный фон и поднять настроение.