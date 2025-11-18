Психолог Миллер предложила способ с избирательной честностью для проверки собеседника на умение хранить тайны

Психолог Александра Миллер перечислила в беседе с « Абзацем » нестандартные методы, которые помогут понять, можно ли доверить человеку свои тайны.

Первый способ — это проверка на избирательную честность. Достаточно поделиться с собеседником выдуманным секретом о ком-то другом. Если через некоторое время информация вернется с новыми подробностями, то доверять такому человеку нельзя.

«Главная задача — определить, насколько человек болтлив», — отметила специалист.

Она также предложила обратить внимание на метод с наблюдением со стороны. Если собеседник часто использует фразы вроде «Мне рассказали по секрету, но могу поделиться», то лучше не доверять ему свои тайны.