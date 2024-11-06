Психолог Миллер посоветовала стеснительным людям искать партнера на духовных практиках
Тренинги и ретриты помогут стеснительным людям преодолеть внутренний барьер и найти партнера. Об этом рассказала практикующий психолог и сексолог Александра Миллер в беседе с РИАМО.
Эксперт обратила внимание на большое количество мероприятий, подходящих для таких знакомств. Отличный вариант — духовные практики, например занятия с поющими чашами.
«Есть практики, где люди стоят на гвоздях — туда приходят эмоционально открытые люди, и это уже располагает к общению», — добавила специалист.
Миллер также посоветовала стеснительным людям посещать выставки. Там собираются творческие личности, с которыми легко завязать общение.
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