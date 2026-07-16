Психолог Миллер посоветовала начинать знакомство с комплимента

Психолог Александра Миллер рассказала в беседе с «Абзацем» , что для успешного начала общения важно показать значимость собеседника. Это помогает заинтересовать человека.

По словам эксперта, комплименты рабочим навыкам или увлечениям могут стать хорошим началом для знакомства. Главное — подобрать правильные слова и верно расставить акценты. Например, если вы хотите познакомиться со стилистом, можно похвалить его профессионализм.

«В романтическом ключе мужчине можно сделать комплимент, уделяя внимание мужественности или карьерным навыкам», — отметила специалист.

При знакомстве с женщиной она предложила уделить внимание эмоциональной и интеллектуальной сфере.