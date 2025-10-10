Психолог Миллер отметила, что внезапная внимательность к своему внешнему виду может указывать на измену супруга

Семейный психолог и сексолог Александра Миллер поделилась с «Абзацем» своими наблюдениями о том, как распознать измену в браке. Эксперт отметила, что изменения в поведении, такие как стремление скрыть телефон или внезапная внимательность к своему внешнему виду, могут указывать на неверность мужчины.

Специалист указала на то, что неочевидные сигналы тела и речи могут выдать изменщика. Например, если мужчина начинает использовать несвойственные ему словечки или сленг, это может быть сигналом того, что он проводит время в новом обществе. Также подозрительным может быть слишком развернутый или, наоборот, слишком краткий ответ на вопрос о том, как прошел день.

Миллер рекомендовала в случае возникновения подозрений не проверять телефон супруга, а провести доверительный разговор, в котором женщина сможет открыто выразить свои страхи и опасения.