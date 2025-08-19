Психолог Миллер отметила, что вера в магию приворота может быть связана с низкой самооценкой

Практикующий психолог и сексолог Александра Миллер заявила РИАМО , что вера в магию приворота может быть связана с низкой самооценкой и негативными установками.

«У меня есть такие клиенты и клиентки — кстати, независимо от пола, мужчины тоже очень подвержены вот этим всем магическим штукам. И многие даже перед какой-то серьезной сделкой обращаются к своим астрологам, к тарологам: „Сделайте определенный расклад — получится сделка или нет“. Карты решают судьбу его бизнеса», — отметила Миллер.

По ее словам, если человек имеет базовые установки на неудачу, то и ритуалы не принесут успеха.

Психолог напомнила о правиле: мысли о возможной неудаче или успехе в конечном итоге приводят к тому, во что человек верит, написал «Петербургский дневник».

«Убеждения мы, конечно же, можем менять — это однозначно возможно. Просто это не по щелчку пальцев делается, а определенными усилиями, поведенческими реакциями, насильной заменой мыслей», — объяснила Миллер. Со временем новые мысли и реакции становятся автоматическими и формируют другую модель поведения.

Ранее депутат Виталий Милонов предложил запретить услуги тарологов.