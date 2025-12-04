Психолог Миллер отметила, что игра «Тайный Санта» на работе может спровоцировать конфликты и стресс у сотрудников

Игра «Тайный Санта», ставшая популярной в офисах России, может привести к конфликтам и стрессу среди сотрудников. Об этом предупредила психолог Александра Миллер в разговоре с «Абзацем» .

По словам специалиста, участникам приходится покупать подарки людям, с которыми связывают только рабочие отношения, что вызывает чувство нарушения границ и финансовой нагрузки. Негативные эмоции возникают и при получении плохого или формального подарка, подчеркивая различия в подходе к выбору презентов.

Эксперт посоветовала учитывать желание самих сотрудников играть и проводить опрос об интересах участников.