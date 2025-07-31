Психолог Миллер отметила, что бурные реакции нового ухажера на мелочи могут выдавать в нем психопата
Попытки скрыть свое прошлое и намеки на насилие могут указывать на психопатические черты у потенциального ухажера. Об этом предупредила психолог и сексолог Александра Миллер в беседе с «Абзацем».
Специалист отметила важность бдительности при знакомстве с новыми людьми и внимательности к неочевидным сигналам.
«Женщину [должен насторожить] чрезмерный надзор. Если мужчина начинает контролировать ваше время, общение с другими людьми или даже ваши хобби, это может быть тревожным сигналом», — сказала Миллер.
Эмоциональные качели, смена настроения и бурные реакции на мелочи также могут свидетельствовать о психологической нестабильности.
Кроме того, Миллер подчеркнула, что использование чувства вины или жалости для достижения целей, неспособность к эмпатии и неуважение к личным границам могут быть признаками психопата.