Психолог Миллер отметила, что бурные реакции нового ухажера на мелочи могут выдавать в нем психопата

Попытки скрыть свое прошлое и намеки на насилие могут указывать на психопатические черты у потенциального ухажера. Об этом предупредила психолог и сексолог Александра Миллер в беседе с «Абзацем» .

Специалист отметила важность бдительности при знакомстве с новыми людьми и внимательности к неочевидным сигналам.

«Женщину [должен насторожить] чрезмерный надзор. Если мужчина начинает контролировать ваше время, общение с другими людьми или даже ваши хобби, это может быть тревожным сигналом», — сказала Миллер.

Эмоциональные качели, смена настроения и бурные реакции на мелочи также могут свидетельствовать о психологической нестабильности.

Кроме того, Миллер подчеркнула, что использование чувства вины или жалости для достижения целей, неспособность к эмпатии и неуважение к личным границам могут быть признаками психопата.