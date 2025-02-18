Психолог Миллер опровергла теорию влияния сериалов на рождаемость

Практикующий психолог Александра Миллер не согласилась с мнением коллеги, психологом Ольгой Латынцевой, которая предположила, что сериалы про измены и красивую жизнь влияют на снижение рождаемости в стране. Об этом сообщило издание «Инфо 24» .

Миллер объяснила, что женщины, предпочитающие смотреть подобные сериалы, обычно уже находятся в возрасте, далеком от репродуктивного, и располагают большим количеством свободного времени.

На взгляд психолога, для решения демографической проблемы необходимо подходить к вопросу со всей серьезностью, привлекая широкий круг профильных специалистов.