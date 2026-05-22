Психолог Миллер объяснила, как отличить чувство вдохновения от микропсихоза

Психолог Александра Миллер в беседе с «Абзацем» рассказала, что порыв вдохновения способен изменить восприятие времени и обострить наблюдательность. Однако такое состояние может перерасти в микропсихоз, если отрыв от реальности будет служить не творчеству, а станет защитным механизмом от действительности.

Миллер отметила: «Как правило, здоровое вдохновение сохраняет критическое мышление и иронию: поэт прекрасно понимает, что кровавый закат является лишь красивым образом». При микропсихозе же аналогичное явление может вызвать ужас и восприниматься как реальное кровопролитие.

По словам эксперта, после истинного вдохновения человек ощущает принадлежность к созданному результату, даже если работа велась в измененном состоянии сознания. В то же время при психическом расстройстве человек может устыдиться своего творения или даже не помнить процесса работы, приписывая авторство потусторонним силам, добавил телеканал «Саратов 24».

Александра Миллер призвала внимательно следить за сохранением контроля над сознанием после завершения творческого процесса.