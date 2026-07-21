Психолог Миллер объяснила, что экстрим помогает проживать травмы

Психолог Александра Миллер заявила, что экстремальные хобби могут помочь человеку прожить страх и душевные травмы. По ее словам, повод для тревоги появляется, когда после таких занятий растут агрессия и тяга к смертельно опасным ситуациям, сообщает NEWS.ru .

Миллер считает, что люди в экстремальных занятиях не прячут внутреннюю боль, а проживают ее в контролируемых условиях. Она объяснила, что так человек проверяет себя на прочность, ищет контакт с реальностью и получает чувство, что справился.

«Травмы есть у всех. Но тот, кто идет в экстрим, хотя бы не закапывает их в подвал своего подсознания», — сказала Миллер.

Психолог подчеркнула, что опасный сигнал возникает, когда человек теряет интерес ко всему или начинает искать все более жесткие ощущения. По ее словам, насторожиться также стоит, если после экстремальных занятий он становится агрессивнее, насмехается над чужими травмами или намеренно идет в ситуации, где шансы выжить составляют «50 на 50».