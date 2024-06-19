Психолог Миллер назвала обнаженные фото на сайте знакомств признаком неадекватности

Есть ряд признаков, которые говорят о том, что анкету на сайте знакомств нужно проигнорировать. Об этом News.ru рассказала психолог Александра Миллер.

Она объяснила, что крайне неадекватным проявлением будет разместить в профиле фотографию в неглиже. Также должен насторожить и мужчина, который кичится своими достижениями и выставляет их напоказ.

«Фотографируется в очень дорогих вещах, которые специально показывает близко к камере, фото на фоне дорогих машин, которые, скорее всего, не его», — перечислила признаки нежелательного кандидата психолог.

Она добавила, что найти пару на сайте знакомств реально. По мнению эксперта, настоящий мужчина не будут долго узнавать понравившуюся девушке в переписке, а предложит встречу.