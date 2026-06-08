Психолог Миллер назвала чувство безопасности главной эмоциональной потребностью женщины в отношениях

Психолог Александра Миллер сообщила NEWS.ru , что основная эмоциональная потребность женщины в отношениях — это чувство безопасности. Она подчеркнула, что без этого чувства отношения могут пострадать.

Миллер объяснила, что для женщин безопасность означает уверенность в партнере. Это фундамент, на котором строятся крепкие отношения.

Потребность в безопасности глубоко укоренилась в женской природе, отметила психолог. Она подчеркнула, что в отношениях важно искренне заботиться о партнере, дарить ему тепло и уважение.

Если женщина чувствует себя в психологической безопасности, то у пары появляется прочный фундамент. В противном случае девушка начинает отдаляться, теряет интерес и может даже уйти, заключила Миллер.