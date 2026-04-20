Психолог Миллер назвала брачный договор проявлением уважения в отношениях

Психолог и сексолог Александра Миллер заявила NEWS.ru , что предложение заключить брачный договор не должно вызывать злость у партнеров. Напротив, это проявление уважения и забота о будущем, а не признак недоверия.

Миллер подчеркнула, что зрелые люди должны опасаться не честности, а опасных иллюзий, которые рушатся при первом конфликте. Она отметила:

«Контракт — это не на случай развода, а акт уважения к взрослым людям. Мы честно договариваемся на берегу: кто чем владеет, кто что вложил, что будет с декретным периодом, бизнесом, ипотекой», — заявила собеседница.

По мнению эксперта, брачный договор защищает слабую сторону и служит страховкой от возможных проблем в будущем.