Психолог Миллер: мужчины выбирают пару не по внешним признакам, а по личностным качествам
Около 50% опрошенных мужчин заявили, что не хотели бы оказаться на свидании с девушкой, увеличившей губы. В беседе с сайтом «Инфо24» результаты исследования прокомментировала психолог и сексолог Александра Миллер.
Она напомнила о популярности тренда на все натуральное. Представители сильного пола обращают внимание на эксклюзивные варианты, а не на «штампованные копии».
«Дело не в формах, а в качестве содержания», — отметила эксперт.
Психолог пояснила, что для мужчин имеют большое значение ощущения, которые они получают с женщинами.