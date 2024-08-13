Психолог Миллер: мужчины выбирают пару не по внешним признакам, а по личностным качествам

Около 50% опрошенных мужчин заявили, что не хотели бы оказаться на свидании с девушкой, увеличившей губы. В беседе с сайтом « Инфо24 » результаты исследования прокомментировала психолог и сексолог Александра Миллер.

Она напомнила о популярности тренда на все натуральное. Представители сильного пола обращают внимание на эксклюзивные варианты, а не на «штампованные копии».

«Дело не в формах, а в качестве содержания», — отметила эксперт.

Психолог пояснила, что для мужчин имеют большое значение ощущения, которые они получают с женщинами.