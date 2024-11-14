Психолог Миллер: мужчины предпочитают девушек моложе 25 лет из-за их позитивных взглядов на жизнь

Многие мужчины предпочитают встречаться с девушками моложе 25 лет. С чем связано такое явление, объяснила практикующий психолог и сексолог Александра Миллер в беседе с сайтом « Инфо24 ».

По ее словам, в таком возрасте женщины еще не успели накопить негативный опыт общения, из-за чего имеют позитивные взгляды на жизнь. Данное качество и привлекает мужчин, отметила эксперт.

Представительницы прекрасного пола постарше уже не так радостно смотрят на отношения, ведь на их пути уже могли встретиться непорядочные партнеры. Однако зачастую они умеют сгладить острые углы, из-за чего конфликтов в паре меньше, добавила психолог.