Психолог Миллер: многие мужчины в России не любят Новый год, поскольку ощущают праздник как «обязаловку»

Многие российские мужчины не любят Новый год, поскольку ощущают давление из-за организации и воспринимают праздник как «обязаловку» без волшебства. Об этом «Инфо24» рассказала практикующий психолог Александра Миллер, комментируя результаты опроса Superjob об отношении россиян к главному празднику года.

Согласно статистике, собранной порталом, каждый десятый мужчина в РФ не любит Новый год. По словам Миллер, это может быть связано с несколькими причинами. Во-первых, мужчины могут испытывать социальное давление из-за этого праздника, так как часто несут ответственность за его организацию. Во-вторых, по мнению психолога, мужчины и женщины имеют разные ожидания от Нового года из-за своих эмоциональных различий.

В-третьих, у российских мужчин Новый год как традиционно семейный праздник может вызывать негативные ассоциации, связанные с тяжёлыми переживаниями из личного прошлого, добавила Миллер.

Наконец, разное восприятие Нового года у мужчин и женщин может объясняться тем, что они по-разному расставляют приоритеты.