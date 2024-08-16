Психолог Миллер: любая женщина хочет, чтобы мужчина платил за нее

В последнее время многие начали мириться с тенденцией в паре оплачивать счет напополам. Однако любая женщина хочет, чтобы платил за нее мужчина, рассказала психолог Александра Миллер в беседе с News.ru.

По словам специалиста, большинство девушек не могут построить отношения, и им приходится идти на всяческие уступки, в том числе соглашаться на оплату счета пополам. Многие даже не приемлют подобную финансовую модель отношений, однако закрывают на это глаза, чтобы не остаться в одиночестве.

Миллер отметила, что мужчина должен брать на себя ответственность. Сделать это им мешает инфантильность.