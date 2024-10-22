Психолог Милюкова: навык самоанализа поможет отстаивать свои интересы без нарушения границ других людей

Защищать свои права и отстаивать интересы — важный навык в условиях современного социума. Однако делать это необходимо, не нарушая личные границы других людей, заявила психолог Ксения Милюкова в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
Этот принцип также называется ассертивным самовыражением. Избежать агрессии в споре поможет здоровая самооценка и определенная система принципов. Разобраться с этими аспектами можно во время консультации с грамотным психологом.
Важно также соблюдать баланс в прямолинейности. Резкая оценка порою может повергнуть человека сомнению, а это губительно, особенно в начале пути, будь то карьера, увлечения или отношения, резюмировала Милюкова.
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