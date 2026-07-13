Психолог Микеда рассказал, что стеарат магния и аминокислота L-теанин помогут справиться с панической атакой в самолете

В долгих перелетах некоторые люди сталкиваются с паническими атаками. Медицинский психолог, создатель института «БИОпсихосоматика» Владимир Микеда в интервью радио Sputnik поделился советами, как справиться с этим состоянием.

Паническая атака возникает из-за нарастающего чувства тревоги и страха перед будущим, которые могут проявиться в нестандартной ситуации, например, при полете на самолете. Причиной может стать даже неосознанное волнение после новостей о авиакатастрофах.

Если человек склонен к паническим атакам, перед полетом можно принять магний, советует психолог. Подойдет стеарат магния или бесглицинат магния в капсулах. Также может помочь аминокислота L-теанин, которая способствует расслаблению.

При ощущении приступа панической атаки могут помочь дыхательные практики или отвлекающие мысли. Необходимо переключиться с чувства паники на что-то другое: посчитать пассажиров в самолете, рассмотреть, как выглядит сосед, во что он одет и так далее. Можно начать глубже дышать или попробовать задержать дыхание.

Снять атаку поможет и участие сопровождающего. Если вы заметили панику у соседа по самолету, начните с ним разговаривать на другую тему, задавайте вопросы, чтобы отвлечь его внимание. Тактильный контакт, например, объятие или поглаживание по руке, также может помочь человеку почувствовать себя в безопасности и успокоиться.