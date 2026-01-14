Психолог Михеичева призвала отказаться от фраз «не плачь» и «ничего страшного» при воспитании детей

По словам эксперта, первый и самый важный шаг — признание чувств ребенка, а не их обесценивание.

«Фразы вроде „не плачь“, „ничего страшного“, „другие же могут“ обесценивают переживание и усиливают напряжение», — объяснила специалист.

Она призвала использовать другой подход — проговаривать состояние ребенка. Так, можно сказать «я вижу, что тебе сейчас очень обидно», «ты расстроился, потому что не получилось». Как отметила психолог, в результате ребенок осознает эмоцию и научится ее контролировать.