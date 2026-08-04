Психолог Михеичева призвала не водить ребенка в детсад через слезы

Психолог Александра Михеичева заметила что детский сад не остается единственным способом социализации ребенка. Родителям стоит выяснить причины отказа от посещения, сообщает NEWS.ru .

Михеичева объяснила, что слезы перед детским садом могут быть связаны с адаптацией, особенностями учреждения или неподходящим ребенку режимом. Она призвала не пытаться приучить ребенка к саду любой ценой.

Психолог отметила, что дети получают опыт общения и вне дошкольного учреждения. На площадках они знакомятся, договариваются и проявляют инициативу, а в кружках учатся работать в команде, соблюдать правила и разрешать конфликты.

По словам Михеичевой, детский сад остается одним из вариантов организации жизни семьи, а не обязательной ступенью развития. В раннем возрасте особенно важны безопасные и поддерживающие отношения ребенка со значимыми взрослыми.