Психолог Михеичева призвала не водить ребенка в детсад через слезы
Психолог Александра Михеичева заметила что детский сад не остается единственным способом социализации ребенка. Родителям стоит выяснить причины отказа от посещения, сообщает NEWS.ru.
Михеичева объяснила, что слезы перед детским садом могут быть связаны с адаптацией, особенностями учреждения или неподходящим ребенку режимом. Она призвала не пытаться приучить ребенка к саду любой ценой.
Психолог отметила, что дети получают опыт общения и вне дошкольного учреждения. На площадках они знакомятся, договариваются и проявляют инициативу, а в кружках учатся работать в команде, соблюдать правила и разрешать конфликты.
По словам Михеичевой, детский сад остается одним из вариантов организации жизни семьи, а не обязательной ступенью развития. В раннем возрасте особенно важны безопасные и поддерживающие отношения ребенка со значимыми взрослыми.