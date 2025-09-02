Психолог Метлова посоветовала начинать выполнение домашних заданий с легких упражнений

Семейный психолог Юлия Метлова в беседе с « Москвой 24 » поделилась секретами, как мотивировать детей выполнять домашние задания.

По словам специалиста, после возвращения из школы ребенку нужно время, чтобы восстановить внимание и рабочую память. Для этого подойдет перекус и 20–40 минут какой-нибудь активности, например прогулки.

Психолог рекомендовала начинать с легких заданий, чтобы школьник почувствовал прилив мотивации. Затем можно переходить к сложным предметам, пока есть силы и внимание.

Как пояснила эксперт, важно хвалить не сам ум ребенка, а его усилия и стратегии. Помощь родителя при выполнении домашних заданий должна быть поддерживающей, а не контролирующей.