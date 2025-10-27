Психолог Метлова подтвердила, что осень характеризуется повышенным риском разрыва отношений

Семейный психолог Юлия Метлова в беседе с «Москвой 24» поделилась практиками для поддержания отношений в сложный период.

Психолог Метлова подтвердила, что осень и конец года характеризуются повышенным риском разрыва отношений. Она объяснила, что этот феномен связан с двумя основными факторами: физиологическим и психологическим.

Физиологический фактор обусловлен сокращением светового дня, что может усиливать внутренние страхи и неуверенность. Психологически люди склонны подводить итоги года, переоценивать свои поступки и анализировать прошлое, что приводит к усилению внутренней рефлексии и недовольства.

Метлова подчеркнула, что в такие периоды важно общаться открыто и честно, создавать совместные ритуалы, такие как уютные вечера или прогулки, которые помогают поддерживать чувство единства. Она также подчеркнула важность личного пространства и автономии, так как время, посвященное личным увлечениям, способствует поддержанию интереса в паре.