Психолог Метелева посоветовала за неделю возвращать ребенка в привычный режим, чтобы справиться с тревогой перед школой

Перед началом учебного года у детей и родителей часто возникает тревога. Эксперты в беседе с «Радио 1» поделились методами, которые помогают справиться с переживаниями.

Психолог, автор подкаста «Эндорфины» Сергей Ланг отметил, что важно не торопиться и позволить детям спокойно отдохнуть перед началом учебы. Он посоветовал заранее планировать приятные события на осень и зиму, чтобы создать позитивный настрой, отметил сайт «Известия».

Педагог-психолог Шамиль Ахмадуллин назвал главные ошибки родителей в первый учебный день. Он отметил, что не стоит откладывать подготовку на утро и пугать ребенка школой.

Клинический психолог Татьяна Метелева посоветовала возвращать ребенка в привычный режим дня примерно за неделю до начала учебы. Она рекомендовала раньше укладывать детей спать и раньше будить.

Эксперты сошлись во мнении, что поддержка и понимание со стороны родителей играют важную роль в преодолении тревоги перед началом учебного года.