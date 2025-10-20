Психолог Метелева объяснила усталость зумеров информационной перегрузкой

Клинический психолог, руководитель реабилитационной программы Клиники доктора Исаева Татьяна Метелева объяснила, что постоянное взаимодействие с технологиями приводит представителей поколения Z к серьезной усталости. Об этом сообщили « Известия ».

По словам эксперта, современная молодежь погружена в непрерывный поток сенсорной информации: звуки, визуальные образы, уведомления и сообщения поступают со всех сторон. Раньше источником подобного шума служил лишь телевизор, теперь же спектр расширился: гаджеты, мобильные устройства, умные колонки и виртуальные ассистенты создают постоянное информационное окружение.

«Как результат — постоянная стимуляция нервной системы и ощущение, что невозможно „отключиться“», — предупредила специалист.

Метелева также подчеркнула, что на молодых людей оказывает давление непрерывный поток новостей и необходимость быть на связи круглосуточно.