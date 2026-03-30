Психолог Метелева объяснила, что лудоманы могут вырасти в семьях с эмоционально холодными родителями и гиперопекой

Клинический психолог Татьяна Метелева в интервью «Известиям» рассказала, что ключевое отличие лудомана от человека, который просто увлекается играми, заключается в утрате контроля над своим поведением.

Эксперт пояснила, что для лудомана игра перестает быть просто развлечением и становится способом ухода от реальности.

«Игра становится навязчивым поведением, которое человек уже не может остановить, даже если оно разрушает его жизнь», — отметила Метелева.

Клинический психолог также рассказала, что предпосылки лудомании могут быть связаны с воспитанием и семейной системой. По ее словам, лудоманы вырастают как в семьях с гиперопекой, где их не учили отвечать за последствия своих действий, так и с эмоционально холодными родителями.

Среди семейных сценариев, которые располагают к развитию зависимостей, специалист выделила триангуляцию детей — ситуации, когда ребенка вовлекают в родительские конфликты или наделяют ролями и функциями, которые ему не принадлежат.