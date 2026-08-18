Психолог Метель назвала невозможность долго удерживать внимание без телефона признаком информационной перегрузки

Психолог Жанна Метель рассказала Life.ru, что даже после спокойного дня человек может чувствовать усталость из-за информационной перегрузки. Постоянный поток уведомлений, сообщений и новостей мешает полноценно отдыхать.

По словам специалиста, каждое отдельное отвлечение может казаться незначительным, однако постоянное переключение между задачами перегружает внимание. Это особенно актуально для людей, работающих удаленно или в режиме многозадачности. Границы между рабочим и личным временем у них могут стираться, и даже вечером и в выходные они продолжают проверять почту и отвечать на сообщения.

Одним из признаков информационной перегрузки Жанна Метель назвала невозможность долго удерживать внимание без смартфона. Человеку становится сложнее сосредоточиться на чтении или просмотре фильма, а ожидание без телефона может вызывать раздражение.

«Рука автоматически тянется за телефоном, чтобы заполнить пустоту, потому что мы разучились просто быть — без стимулов, без потока данных, без внешнего подтверждения своей занятости», — рассказала эксперт.

Чтобы снизить информационную нагрузку, психолог советует отключать лишние уведомления, использовать режим «Не беспокоить» и устраивать регулярные цифровые паузы. Также полезно проводить хотя бы один день в неделю с минимальным использованием гаджетов. Прогулки на природе, отдых без доступа к интернету или просто времяпрепровождение без постоянного обращения к экрану могут стать полезной альтернативой.