Психолог Метальникова сообщила о негативном влиянии амбиций родителей на детскую психику

Стремление стать идеальным родителем чаще всего проявляется у тех, кого не удовлетворяло собственное детство. Об этом сообщила психолог-консультант Александра Метальникова в беседе с сайтом Izhlife .

Специалист напомнила, что всякая идеализация сопровождается утратой контакта с действительностью. Желание женщины достичь идеальной внешности и фигуры отдаляет ее от понимания собственного живого, пусть и несовершенного тела. Подобная проблема встречается и в родительстве: представление об идеальном ребенке подавляет понимание реальных потребностей и перспектив развития.

По словам психолога, стремясь к совершенству, родители рискуют вырастить ребенка, чья взрослая жизнь превратится в бесконечную погоню за иллюзорным идеалом. Или же, напротив, ребенок разорвет связь с семьей и начнет выстраивать собственную личность заново, сталкиваясь с необходимостью находить позитивные образцы подражания и хороших учителей.