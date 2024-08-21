Психолог Метальникова: лень полезна и для тела, и для ума, и для долгожительства

Психолог Александра Метальникова рассказала о пользе лени для тела, ума и для долгожительства. Ее слова передало издание «Подмосковье сегодня» .

Как рассказала специалист, существует разница между ленью, прокрастинацией и отлыниванием от работы. Обычная лень не является чем-то плохим и вредным, а вот хроническая может говорить о каком-то страхе.

«Если вы чувствуете, что это состояние стало хроническим, лучше всего спросить себя, чего вы боитесь», — процитировал kp.ru психолога.

В качестве прокрастинации Метальникова привела в пример частое сидение в соцсетях, а отлынивание от работы, по ее словам, это нежелание выполнять конкретные задачи.