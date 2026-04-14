Психолог Меркулова назвала специфичный жаргон в речи ребенка тревожным сигналом

Подростковый возраст — время, когда ребенок отдаляется от родителей и ищет свое место среди сверстников. Как понять, что подросток попал в плохую компанию, рассказала психолог Ксения Солопанова в беседе с сайтом Izhlife .

Специалист выделила несколько тревожных признаков. Среди них — резкая смена круга общения. Если ребенок внезапно перестал общаться с прежними друзьями и стал скрытным в отношении новых, это повод задуматься.

Кроме того, эксперт посоветовала обращать внимание на появление в речи специфического жаргона, который носит криминальный или агрессивный оттенок. Еще один опознавательный признак — смена системы ценностей. Если раньше ребенок дорожил учебой или спортом, а теперь высмеивает эти достижения, значит, кто-то авторитетный внушил ему эти мысли.