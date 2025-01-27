Психолог Медведицкий: КПТ помогает успешно справляться с зависимостями

Психолог Георгий Медведицкий в интервью для ИА RuNews24.ru отметил, что зависимость — это не просто плохая привычка или слабость духа. Это сложное состояние, которое затрагивает мышление, эмоции и поведение. Однако выход из этого состояния возможен. Реабилитация требует времени, поддержки и освоения новых навыков, но доступна каждому, кто решится сделать первый шаг.

Медведицкий подчеркивает, что главная сложность заключается в том, что зависимость становится способом справляться с жизненными трудностями. Алкоголь, наркотики или азартные игры временно снимают стресс, боль и тревогу. Однако это лишь иллюзия облегчения: проблемы остаются, а зависимость только усиливается, разрушая здоровье, отношения и жизнь.

Современные методы лечения основаны на научно обоснованных подходах, таких как когнитивно-поведенческая терапия. КПТ помогает осознать, какие мысли и ситуации провоцируют желание употреблять, управлять этими триггерами и развить новые, здоровые способы справляться со стрессом.

КПТ разрушает порочный круг зависимости, демонстрируя взаимосвязь мыслей, чувств и действий. Вместо автоматических реакций типа «Мне плохо — значит, нужно выпить», человек учится задаваться вопросами: «Что я могу сделать, чтобы почувствовать себя лучше без вреда для себя?».