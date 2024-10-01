Разные фундаментальные ценности и попытки воспитать любимого под себя приводят к усталости в отношениях. Можно ли справиться с данным кризисом, рассказала психолог Мария Медведева в беседе с « Газетой.ru ».

По ее словам, чаще всего преодоление данной проблемы — задача проигрышная. Обычно устает только один партнер, а второго даже убедить в существовании трудностей практически невозможно.

Эксперт посоветовала в такой ситуации организовать открытый разговор. Важно обсудить ожидания от отношений и желания каждого, отметила психолог.