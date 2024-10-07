Психолог Медоева: очки без оправы помогут придать образу авторитетный вид

Авторитетность проявляется через природность и естественность, однако большое значение в вопросе имеют одежда и аксессуары. Об этом рассказала психолог Эльда Медоева в эфире радиостанции « Говорит Москва ».

По ее словам, в образе человека, получившего признание, зачастую можно заметить «тонкую полоску».

«Если вы откроете, например, фотографии знаменитостей, ну, например, Джейсон Стэйтем. Вот он часто изображен в черном костюме с тонкой белой полоской. И это сразу выглядит более авторитетно», — пояснила эксперт.

А вот очки, добавила психолог, внушают окружающим, что перед ними находится начитанный и умный собеседник. Лучше выбирать аксессуар без оправы, так как она создает впечатление ограниченности.