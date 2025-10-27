Психолог Медяник отметила, что телефонные мошенники активно манипулируют страхом смерти или потери

Мошенники умело используют человеческие слабости для манипуляций. Кандидат психологических наук, доцент экономического факультета Ольга Медяник в разговоре с сайтом KP.RU объяснила, как выстроить психологическую защиту.

Как отметила специалист, мошенники эксплуатируют три основные слабости. Среди них — страх смерти или потери, жадность и потребность в принадлежности.

Для защиты от мошенников можно использовать автоматическое правило: любые признаки срочности или просьбы назвать код должны сразу вызывать настороженность. Перед принятием важных решений необходимо делать паузу и обдумывать ситуацию. Кроме того, нужно советоваться с близким человеком перед любыми финансовыми решениями, подчеркнула Медяник.