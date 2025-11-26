Психолог Матвеева рекомендовала использовать в сексе минимум три позы

Сексолог и психолог Екатерина Матвеева в интервью NEWS.ru рассказала, как сделать интимную жизнь ярче и острее.

По словам эксперта, нужно использовать минимум три позы во время секса. Смена позиций поддерживает новизну и возбуждение на уровне мозга.

«Однообразие — главный враг нейропластичности. Когда секс превращается в повторение одного и того же сценария в одной и той же позе, мозг перестает воспринимать его как нечто новое и интересное», — пояснила специалист.

Как отметила психолог, смена поз, углов проникновения и стимуляции позволяет задействовать разные группы нервных окончаний, что поддерживает высокий уровень норадреналина и дофамина. Эти гормоны создают ощущение остроты и новизны.