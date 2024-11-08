Психолог Матвеева рассказала, что дети повторяют один и тот же рисунок из-за страха совершить ошибку

Родители нередко сталкиваются с ситуациями, когда ребенок настойчиво рисует одно и то же изображение. Это может говорить о страхе совершить ошибку, рассказала РИАМО психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Софья Матвеева.

По ее словам, нужно обязательно поговорить с ребенком и выяснить причину повторений. Спросить у ребенка, что именно означает для рисунок и почему он изображает только его. Если ответ будет в том, что только это он умеет рисовать хорошо, то стоит поработать над страхом ошибки.

Например, попробовать пофантазировать и изобразить что-то вместе, соединяя абстрактные каракули и линии, добавил «Петербургский дневник».