Психолог Матвеева посоветовала менять режим школьника постепенно

Психолог Елена Матвеева рекомендовала готовить ребенка к ранним подьемам за одну-две недели до учебного года, сообщает радио Sputnik .

Организм ребенка живет по внутренним биологическим часам, поэтому перестроить сон за один вечер нельзя. Если летом школьник поздно ложился и вставал, мелатонин начинает вырабатываться позже, пояснила Матвеева.

Эксперт посоветовала каждые два-три дня сдвигать время сна и подъема на 10-15 минут. Начинать следует с более раннего пробуждения: оно постепенно меняет режим. Помочь также могут перенос завтрака, прогулок, физической активности и ужина на более раннее время.

Матвеева отметила важность естественного света в первые часы после пробуждения. Прогулка после завтрака может ускорить перестройку режима.

Психолог предупредила, что не стоит откладывать изменения до последних дней августа, менять только время отхода ко сну или одновременно отменять дневной сон. Полноценный сон необходим ребенку для внимания, памяти и адаптации к учебной нагрузке.