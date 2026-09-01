Психолог Матвеева объяснила, что дети могут устраивать истерики после школы из-за накопившегося за день напряжения

Психолог и консультант по детскому сну Елена Матвеева в интервью радио Sputnik рассказала, почему дети иногда ведут себя сложно после возвращения из школы и как с этим справляться.

По словам эксперта, причиной истерик может быть накопившееся за день напряжение. В школе ребенок постоянно себя контролирует: слушает учителя, выполняет задания, общается с одноклассниками. Поэтому вечером он может эмоционально разряжаться дома. Особенно это проявляется, если ребенок устал или не выспался. Недостаток сна влияет на способность регулировать эмоции.

Психолог советует родителям в первую очередь помочь ребенку восстановиться. Нужно дать ему поесть, попить, отдохнуть и побыть в тишине. Иногда детям просто нужно, чтобы их оставили в покое после насыщенного дня. Однако важно сохранять границы: усталость не дает ребенку право оскорблять или проявлять агрессию.