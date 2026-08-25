Психолог Масолова объяснила, что люди могут грустить в конце августа из-за нереализованных летом планов

В конце августа многие начинают чувствовать грусть, сожалея о том, что лето пролетело незаметно и не все запланированное удалось осуществить. Об этом сайту Lenta.ru рассказала психолог, гештальт-терапевт Елена Масолова.

По словам эксперта, причина такого состояния кроется в стереотипах о лете как о времени отпусков и обязательных путешествий. Из-за этого люди чувствуют неудовлетворенность, если не успевают выполнить некий навязанный список дел.

«А дальше мы начинаем сравнивать себя с другими. Например, у нас съездили друзья на море, а мы не съездили, и у нас появляется неудовлетворенность. Но мы забываем, что они, допустим, съездили всего на неделю, а это лишь неделя лета», — цитирует Масолову ИА НСН.

Она отметила, что в соцсетях люди часто видят идеализированные образы чужого отдыха и начинают сравнивать себя с блогерами, что вызывает разочарование в собственной жизни.

Психолог рекомендует в таких случаях составить список приятных событий прошедших месяцев и ответить на вопросы: что больше всего понравилось, с кем было приятно провести время, что впечатлило и т. д. Это поможет увидеть, что лето было насыщенным и интересным, даже если оно не соответствовало ожиданиям.