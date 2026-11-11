Психолог Мартынов объяснил, зачем назначают антидепрессанты без депрессии
Антидепрессанты назначают не только при депрессии, рассказал клинический психолог Игорь Мартынов. Об этом пишет РИАМО.
Их применяют при тревожных расстройствах, панических атаках, обсессивно-компульсивном и посттравматическом стрессовом расстройствах. Отдельные препараты используются для лечения хронической и нейропатической боли, профилактики мигрени, а также при функциональных расстройствах желудочно-кишечного тракта, пишет KP.RU.
При хронической боли такие лекарства помогают уменьшить неприятные ощущения, улучшить сон и качество жизни пациента. При этом назначение антидепрессантов не обязательно означает наличие депрессии. Разные препараты действуют по-разному, поэтому врач подбирает лекарство с учетом состояния пациента и конкретной проблемы.