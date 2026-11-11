Психолог Мартынов объяснил, зачем назначают антидепрессанты без депрессии

Антидепрессанты назначают не только при депрессии, рассказал клинический психолог Игорь Мартынов. Об этом пишет РИАМО .

Их применяют при тревожных расстройствах, панических атаках, обсессивно-компульсивном и посттравматическом стрессовом расстройствах. Отдельные препараты используются для лечения хронической и нейропатической боли, профилактики мигрени, а также при функциональных расстройствах желудочно-кишечного тракта, пишет KP.RU.

При хронической боли такие лекарства помогают уменьшить неприятные ощущения, улучшить сон и качество жизни пациента. При этом назначение антидепрессантов не обязательно означает наличие депрессии. Разные препараты действуют по-разному, поэтому врач подбирает лекарство с учетом состояния пациента и конкретной проблемы.