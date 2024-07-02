Психолог Маркова назвала коммуникабельность ребенка показателем его готовности к отдыху в лагере

Перед тем, как отправить детей в летний лагерь, родителям стоит убедиться в физической и эмоциональной готовности ребенка. Одним из показателем станет хорошая коммуникабельность, рассказала психолог Ольга Маркова сайту uznay.ru.

По словам специалиста, важно учитывать способность ребенка заводить друзей, быстро идти на контакт, находить общий язык с незнакомыми детьми. Также нужно обратить внимание на физические особенности ребенка. Например, пищевая аллергия или сильная избирательность в еде могут испортить ему отдых.

Кроме того, дети должны быть готовы воспринимать правила, слушаться педагогов и воспитателей. Слишком высокочувствительного ребенка, который остро реагирует на критику, в лагерь лучше не отправлять, отметила психолог.