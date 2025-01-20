Психолог Мансурова: прогулки на свежем воздухе помогут выйти из зимней хандры

Примерно 20 лет назад британский ученый Клифф Арналл разработал математическую формулу, определяющую самый депрессивный день в году. Он пришел к выводу, что такой день выпадает на понедельник, следующий за новогодними праздниками. Психолог Ирина Мансурова в беседе с Life согласилась с тем, что после новогодних праздников многие люди испытывают чувство подавленности.
Атмосфера праздника создает иллюзию волшебства, а спустя 10 дней возвращается рутинная реальность. Если у человека есть склонность к депрессии, то послепраздничный синдром может усугубить болезнь. Дополнительные факторы, такие как сбой режима и ожидание зарплаты, могут усиливать негативные эмоции.
Для преодоления этого состояния психолог советует нормализовать распорядок дня, выделять время на полноценный сон и ранний подъем. Прогулки на свежем воздухе, особенно в обеденное время, помогут взбодриться и выйти из зимней хандры. Записи на бумаге помогут структурировать мысли и расставить приоритеты.
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