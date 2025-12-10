Психолог Маннова отметила, что гирлянды и свечи помогут справиться с апатией и усталостью в декабре

Кандидат психологических наук, доцент кафедры практической психологии Мининского университета Елена Маннова объяснила НИА «Нижний Новгород» , почему в декабре некоторые люди могут испытывать апатию, усталость и снижение настроения, и дала рекомендации по преодолению этого состояния.

По словам специалиста, отсутствие зимнего пейзажа в декабре влияет на выработку мелатонина и серотонина, которые отвечают за сон и хорошее настроение. Короткий световой день и серый пейзаж не дают организму нужных сигналов, что усиливает ощущение усталости и эмоционального спада.

Чтобы справиться с этим состоянием, психолог советует не ждать перемен от природы, а создать атмосферу зимы самостоятельно. Для этого можно добавить в повседневность больше света: теплое освещение, свечи и гирлянды помогут компенсировать нехватку солнечного света.

Горячие напитки, мягкий плед, вязаные вещи помогут создать дома уютную обстановку, а также дают телу сигналы безопасности и комфорта. Поднять новогоднее настроение подойдут праздничное оформление, запах мандаринов и елка.

Не нужно бороться с пониженной активностью, а воспринимать ее как нормальную реакцию организма в зимний период. Отдых, просмотр фильмов, чтение — допустимые способы расслабления и восстановления, подчеркнула Маннова.