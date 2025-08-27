Психолог Маннанова посоветовала родителям создавать чувство предвкушения при подготовке детей к школе

Начало учебного года — время адаптации и стрессов для детей. Кандидат психологических наук, доцент кафедры практической психологии Мининского университета Елена Маннанова поделилась с ИА «Время Н» советами, как помочь первоклассникам справиться с волнением и настроиться на учебу.

«Поступление в школу — это кризисный период в жизни ребенка, известный как "кризис семи лет". Меняется социальная роль: из дошкольника он превращается в ученика, у которого появляются обязанности и ожидания со стороны общества», — отметила психолог.

Маннанова подчеркнула важность правильной психологической подготовки. Она помогает снизить тревожность и сформировать позитивное отношение к школе.

Специалист рекомендовала создавать у ребенка чувство предвкушения: совместный поход за школьными принадлежностями помогает настроиться на учебный процесс. Важно уделить внимание социальной адаптации и режиму дня, чтобы снизить нагрузку на нервную систему в первый месяц учебы.