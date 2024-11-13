Психолог Манина сообщила, что окружение человека не влияет на его самореализацию

Клинический психолог Мария Манина в разговоре с радио «Говорит Москва» рассказала, что больше всего влияет на человека и на его самореализацию.

По словам эксперта, окружение не будет влиять на желание человека самореализовываться, если у него нет мотивации. Манина напомнила про определенную структуру внутри любого индивида, которая формируется с детства под воздействием того, как человек рос и какой у него был опыт.

«От него у него будут складываться насколько у него будут собственные яркие амбициозные желания», — процитировал RT психолога.

Собственное желание человека — основное ядро его реализации и преодоления любых преград, добавила собеседница.