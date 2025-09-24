Психолог Манина рассказала, что яркие игрушки положительно влияют на психоэмоциональное развитие ребенка

Психолог Мария Манина в эфире радиостанции «Говорит Москва» подчеркнула важность ярких игрушек для детей до трех лет. По ее мнению, цветные предметы положительно влияют на психоэмоциональное развитие ребенка.

«Для развития ребенку важно видеть разные палитры ярких цветов», — отметила психолог.

Она обратила внимание родителей на то, что при выборе игрушек следует учитывать потребности ребенка, а не свои предпочтения или стремление создать эстетичную картинку в социальных сетях.

Глава комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко также высказался о концепции «бежевых мам». Он заявил, что подобный подход к воспитанию может вызвать проблемы, так как мир детства должен быть наполнен яркими впечатлениями и эмоциями.